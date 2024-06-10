Eyüpspor iç saha maçlarını oynayacağı stadı açıkladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, 2024-25 sezonunda iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 19:16
Eyüpspor iç saha maçlarını oynayacağı stadı açıkladı
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Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'un 2024-2025 sezonunda iç saha maçlarını oynayacağı stat belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Eyüpspor'un iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağı bildirildi.

Eyüpspor, gösterdiği destekten dolayı Kasımpaşa'ya teşekkür etti.


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