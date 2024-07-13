Doue transferinde Galatasaray'a 2 rakip

Yayınlanma: 13.07.2024 - 10:39

Güncelleme: 13.07.2024 - 11:23

Transferi yılan hikayesine dönen Guela Doue'de hareketli saatler yaşanıyor.

Rennes forması giyen 21 yaşındaki sağ bekle görüşen Galatasaray, bu transferi bitirmeye yakındı. Kulübüyle yaptığı görüşmelerde şartları zorlayan ve oyuncuyu ikna etmek üzere olan Cimbom, rakiplere takıldı.

DOUE'NİN KAFASI KARIŞTI

Sabah'ın haberine göre, oyuncunun menajeri, İtalya'dan Roma ve İngiltere'den Bournemouth'un tekliflerinin kariyer anlamında daha cazip olduğunu belirtti. Doue'nin de bu ilgi sonrası kafası karıştı.

BOEY ÖRNEĞİ VERİLDİ

Roma ve Bournemouth takımlarının tekliflerini değerlendiren genç oyuncunun kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor. Bonuslarla yaklaşık 8-9 milyon Euro'luk bütçe ayıran Galatasaray ise Sacha Boey örneğiyle ikna etmek istiyor.

Yine Rennes'den transfer ettiği Fransız sağ beke Şampiyonlar Ligi'nde piyasa yaptıran Aslan, 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e göndermişti. Doue'nin de bu yolu tercih etmesinin doğru proje olduğu fikriyle giden Cimbom, artık olumlu yanıt bekliyor.