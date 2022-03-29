Dr. Önder Ege: Galatasaray'da alınan ibrasızlık kararı hukuka aykırıdır

29 Mart 2022 Salı, 13:19

Galatasaray'da 24 saat süren Olağan Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimine idari ibrarsızlık kararı çıktı. Sarı-kırmızılılarda başkan olarak 9.ayını geçiren Elmas, mali açıdan ibra edilirken idari açıdan ibra edilmedi. Bu sonucun ardından, yönetim tüzük gereği seçime gitme kararı aldı.

Sarı-kırmızılılardan dün yapılan açıklamada 23 Nisan'da, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 30 Nisan'da seçimin yapılacağı belirtildi.

Spor hukukçusu Dr. Önder Ege, "Galatasaray'da Yönetim Kurulu'nun idari yönden ibra edilmemesi kararı hukuka aykırıdır" ifadelerini kullanarak bir yazı yayımladı.

Ege'nin açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü’nün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 26 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurulu’nda (GK) Burak Elmas başkanlığındaki Yönetim Kurulu’nun (YK) 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi, mali yönden ibra edilirken idari yönden ibra edilmedi. 2021 yılının ilk yarısına ait Mustafa Cengiz dönemi ise ibra edildi.

GS-Tüzük m. 87/22 hükmü gereğince YK; Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde olağanüstü seçimli GK daveti yapmak durumunda.

Kanaatimizce, mali yönden ibra edilip, idari yönden ibra edilmeme yönündeki genel kurul kararları, tartışmalı sonuçlara yol açabilmektedir. Bu konudaki en dikkat çekici örneklerden biri 27.03.2011 tarihli GS yıllık olağan mali genel kurulunda, Adnan Polat başkanlığındaki yönetim kurulunun, Burak Elmas ve arkadaşları gibi mali bakımdan ibra edilmesi ancak idari bakımdan ibra edilmemesidir. Adnan Polat yönetimi; “genel kurul toplantısında yönetim kurulunun ayrı ayrı yapılan oylama sonucu malî yönden ibra edildiği halde, idari açıdan ibra edilmediğini, bu durumun dernek tüzüğüne ve kanuni mevzuata aykırı olduğunu ileri sürerek olağan genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmeme kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.”

Uyuşmazlığı sonlandıran 14.05.2014 tarih, 2013/2444 E -2014/663 K. sayılı YHGK kararında mali yönden ibra edilmenin, aynı zamanda idari yönden ibrayı da içerdiği belirtilerek 'genel kurulun ve idari yönden ibra edilmeme kararının iptaline' karar verilmiştir. Yani Adnan Polat ve YK, ibra edilmiş sayılmıştır.

Zikrettiğimiz YHGK kararı ve TMK m. 83; TBK m. 132; TTK m. 424, 558 ve 559; GSKY m. 11/c hükümleri dikkate alındığında spor kulüplerinin dernek veya şirket statüsünde yönetilmesinde mali yönden kusurlu bulunmayan yönetim kuruluna idari yönden de kusur izafe edilmesinin hukuki temelinin bulunmadığı görüşünü taşıyoruz. İbra edilme veya edilmeme kararı somut verilere dayalı olarak alınmalıdır. Yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulan, defter, kayıt ve hesaplar ibranın muhtevasını belirler. Spor kulüplerinde esas olan, yönetim kurulunun her türlü işlem ve faaliyetlerinde en basit tabirle “kasada olan veya harcanan paranın hesabının verilmesi” olup, bu konudaki hususların tespiti de somut ve objektif muhasebe kayıt ve verilerine göre mali açıdan bir yapılan bir denetleme ile mümkün olacaktır.

İsviçre- Türk hukukundaki baskın görüşe göre, 'menfi borç ikrarı' diğer bir ifade ile 'borçtan kurtarma' niteliğinde olan ibra, yönetim kurulunca söz konusu dönemde yapılan işlemlerin hukuka uygun olduğunun ve ortaklık açısından işin gereğine uygun olduğunun, genel kurul tarafından beyan edilmesidir.

İdari yönden ibra edilmeme ise muğlak bir kavramdır. Hangi kıstaslara göre bir spor kulübünün iyi idare edilip edilmediği tespit edilecektir. Bize göre doğru olan, bir başkasına göre yanlış olabilir. Ayrıca bir spor kulübü derneğinde GK, Yönetim Kurulu’nu her zaman görevden alabilir. Meğerki böyle bir irade GK üyeleri arasında ağırlık kazanmış olsun.

Sonuç olarak, GS Genel Kurulu YK’nu mali yönden ibra etmekle onların kusursuz bir hesap dönemi yürüttüklerini, işlemlerini onayladığını, hukuken kabul etmiştir. Kanaatimizce, GS-Tüzük m. 87/22 hükmü ve diğer spor kulüplerinin 'idari yönden ibra' ile ilgili benzer hükümleri, mali yönden ibranın söz konusu olduğunda hukuk açısından temelsiz ve uygulanabilirliği olmayan bir düzenleme niteliğindedir. Dolayısıyla 26 Mart 2022 tarihli GS genel kurulunda Burak Elmas ve YK mali yönden ibra edilmekle, resmen idari bakımdan da ibra edilmiştir. Bu nedenle, Genel Kurul kararı hukuka aykırıdır, konu yargıya intikal ettiğinde iptali söz konusu olacaktır."