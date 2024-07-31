Dragus'un eşinden flaş açıklama: 'Bana Trabzon'u kötülediler'

Trabzonspor'un yeni transferi Denis Dragus için dikkat çeken bir açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 16:28
Dragus'un eşinden flaş açıklama: 'Bana Trabzon'u kötülediler'
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Denis Dragus'un Trabzonspor'a imzası sonrası eşi Vanessa Dragus açıklamalarda bulundu.

"La Maruta" isimli programa katılan Dragus'un eşi, transfer öncesi Trabzon şehir hakkında olumsuz yorumlar aldığını söyledi.

Venessa aynı süreci Gaziantep'de de yaşadığını belirtip şu ifadeleri kullandı "Trabzon'un çok güzel bir yer olmadığı söyleniyordu. Gaziantep'e geldiğimde, şehri sadece o depremden biliyordum, 'Tanrım nereye gidiyoruz' dedim. Birkaç gün sonra gelmem gerekiyordu. Nereye gidiyoruz, nedir bu Gaziantep dedim. Sonra oraya gidip gerçekten şehri keşfettiğimizde bir daha oradan ayrılmak istemiyorum dedim, etkilendim. Sonra Trabzon'un da aynı olabileceğini hayal ettim. Ancak insanlar hayır, çok kötü, çok çirkin demeye başladılar. En etkileyici şey ise Denis için bunun ileriye doğru atılmış bir adım olması" dedi.


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