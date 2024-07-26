Trabzonspor, Savic'in maliyetini açıkladı!

Yayınlanma: 26.07.2024 - 19:11

Güncelleme: 26.07.2024 - 19:51

Trabzonspor, Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Oyuncuya her bir sezon için 2.5 Milyon Euro maaş ve 500 Bin Euro imza parası ödenecek.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA!

"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 2.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5.000.000.-EUR, 2026/2027 futbol sezonunda 4.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

SAVIC'TEN İLK SÖZLER

Trabzonspor, yeni transferi Stefan Savic için imza töreni düzenledi.

İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, "Transfer ettiğimiz oyuncumuzun özgeçmişi ve tecrübesi tartışılmaz. Tüm taraftarlarımız, yöneticiler ve teknik kadro kadar futbolun içerisindeler. Transfer etmiş olduğumuz oyuncunun kapasitesini tüm taraftarlarımız zaten biliyor. Takımımız için oldukça iyi bir transfer. Bulunduğu mevkide geçen yıllar yaşadığımız problemleri hep beraber tanıklık ettik. Kendisi o mevkiye alınabilecek en iyi oyuncu olarak düşünüldü ve alındı. İnşallah onun için de bizim için de iyi bir süreç olur. Oyuncunun geçmişteki futbol hikayesi ve tecrübesi üst seviyede böylesine bir oyuncuyu Trabzonspor’a getirmek bizim ve taraftarlarımız adına mutluluk verici. Transfer hepimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Stefan Savic ise transfere ilişkin şunları söyledi:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim buraya gelmemi çok isteyen ve bunun için fedakarlıklar yapan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Trabzonspor benim için doğru bir kulüp. Çevreme de Trabzonspor’un benim için doğru yer olduğunu söyledim. Kafamda hiçbir şüphe olmadan buradayım. Bir an önce Trabzonspor forması ile sahaya çıkmayı ve takım arkadaşlarımla mücadele etmeyi istiyorum. Hepimiz adına başarılı bir sene olacağını umuyorum. Benim konuşma yerim sahanın içi. Artık sahanın içinde konuşma vakti. Sözlerimin bir kısmını da Atletico Madrid’e ayırmak istiyorum. Uzun yıllar boyunca formasını terlettiğim Atletico Madrid’e, Trabzonspor’a transferime izin verdiği için teşekkür ediyorum."