İmza için kente gelmişti: Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı milli futbolcu Okay Yokuşlu kente geldi.
Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu yeniden kadrosuna katıyor.
Bordo-mavili takımın transferi için kulübü West Bromwich Albion ve kendisiyle anlaşma sağladığı milli oyuncu, 31 Temmuz Çarşamba günü 00.30 sularında Trabzon'a indi.
Trabzonspor, Okay Yokuşlu için West Bromwich'e 1.6 milyon Euro ödeme yapacağı iddia edildi.
OKAY'IN AÇIKLAMALARI
Okay Yokuşlu, Trabzon'a inmesinin ardından, "Çok mutluyum şu anda. Tekrar bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım her şey yolunda gidecek ve takıma katılacağım." dedi.
Abdullah Avcı ile telefonda görüştüklerini söyleyen milli oyuncu, "Hoca ile birbirimizi tanıyorduk. Telefonda birkaç görüşmemiz oldu. Umarım her şey istediğimiz gibi olur." sözlerini sarf etti.
"En çok stadyumu, stadyumdaki atmosferi özledim" diyen Okay Yokuşlu, son olarak, "Güçlü bir kadromuz var. Her şey yolunda gittiği takdirde ligde ve Avrupa'da başarılar yakalayabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Umarım ben de buna katkı sağlayabilirim." değerlendirmesinde bulundu.
İKİNCİ TRABZONSPOR DÖNEMİ OLACAK
Okay Yokuşlu daha önce 2015-2018 yılları arasında Trabzonspor'da forma giymiş ve 2018 yılında 6 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olmuştu.
2 GOLE KATKI YAPTI
30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İngiliz ekibi West Bromwich'te 48 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan deneyimli futbolcu, EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla 3 maçta oynadı.
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