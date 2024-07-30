Süper Lig devleri ile anılıyordu: Trabzonspor'dan Wout Weghorst hamlesi!
Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Wout Weghorst için görüşmelere hız verdiği iddia edildi.
Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililerin Hollandalı golcü Wout Weghorst'u kadrosuna katmak için bekleyişini sürdürdüğü iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, 1.97 metre boyundaki santrforun kız arkadaşı Nikki van Esch, Trabzon'a gelmeye ikna edildi. Ancak bu kez Weghorst, Ajax'tan teklif beklediğini belirterek birkaç gün süre talep etti.
AVCI'DAN ONAY
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Weghorst'un transferine onay verdi. Avcı, pivot forvet ihtiyacını vurgulayarak Weghorst'un takım sistemine tam uyum sağlayacağını belirtti.
ONUACHU'DA RAKAM YİNE DÜŞMEDİ
Weghorst'un yanı sıra Paul Onuachu için de girişimler devam ediyor. Trabzonspor, Onuachu için 7 milyon Euro teklif etti ancak Southampton 10 milyon Euro'dan aşağı inmiyor.
TEK SIKINTI AJAX
Trabzonspor yönetimi, Weghorst'un transferi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Nikki van Esch'in Trabzon'a gelmeye ikna edilmesi önemli bir adım olarak görülse de Weghorst'un Ajax'tan gelecek olası teklifi beklemesi transfer sürecini biraz daha uzatabilir.
Bordo-maviler Weghorst veya Onuachu'dan birini lig başlamadan kadroya katmayı hedefliyor.
WEGHORST'UN PERFORMANSI
Bonservisi İngiliz kulübü Burnley'de bulunan golcü oyuncu, geçen sezon Burnley formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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