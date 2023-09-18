Draxler'in yeni takımı belli oldu

Yayınlanma: 18.09.2023 - 19:47

Güncelleme: 18.09.2023 - 19:47

Katar ekiplerinden Al-Ahli SC, Paris Saint-Germain'den Julian Draxler transferini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Alman futbolcu ile 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Paris Saint-Germain'in 2017 yılında Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde 198 maçta, 26 gol, 41 asistlik performans sergilemişti.