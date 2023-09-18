Draxler'in yeni takımı belli oldu

Yaz transfer döneminde ismi Türk takımlarıyla anılan Julian Draxler, Katar ekibi Al-Ahli SC'ye transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 19:47
Draxler'in yeni takımı belli oldu
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Katar ekiplerinden Al-Ahli SC, Paris Saint-Germain'den Julian Draxler transferini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Alman futbolcu ile 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Paris Saint-Germain'in 2017 yılında Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde 198 maçta, 26 gol, 41 asistlik performans sergilemişti.


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Julian Draxler Al Ahli SC transfer

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