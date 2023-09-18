Draxler'in yeni takımı belli oldu
Yaz transfer döneminde ismi Türk takımlarıyla anılan Julian Draxler, Katar ekibi Al-Ahli SC'ye transfer oldu.
Katar ekiplerinden Al-Ahli SC, Paris Saint-Germain'den Julian Draxler transferini açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Alman futbolcu ile 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Paris Saint-Germain'in 2017 yılında Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde 198 maçta, 26 gol, 41 asistlik performans sergilemişti.
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