Jackson Muleka'ya Katar'dan teklif!
Katar ekibi Al Rayyan, Jackson Muleka için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
Beşiktaş'ın golcüsü Jackson Muleka'ya Katar'dan transfer teklifi geldi.
beIN SPORTS'un Belçikalı gazeteci Kevin Sauvage'ya dayandırdığı habere göre, Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Muleka'ya Al Rayyan 3.5 milyon Euro'luk bir teklif sundu.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kongolu golcü için siyah beyazlıların bonservis bedeli olarak 4.5 milyon Euro belirlediği ifade edildi.
23 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla ligde 29 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist kaydetti.
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