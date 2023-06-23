Jackson Muleka'ya Katar'dan teklif!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 10:50

Güncelleme: 23.06.2023 - 10:59

Beşiktaş'ın golcüsü Jackson Muleka'ya Katar'dan transfer teklifi geldi.

beIN SPORTS'un Belçikalı gazeteci Kevin Sauvage'ya dayandırdığı habere göre, Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Muleka'ya Al Rayyan 3.5 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kongolu golcü için siyah beyazlıların bonservis bedeli olarak 4.5 milyon Euro belirlediği ifade edildi.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla ligde 29 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist kaydetti.