Dries Mertens '5' dedi: Victor Nelsson bir ilki yaşadı!
Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Kayserispor maçında galibiyet sayısını kaydeden Belçikalı futbolcu Dries Mertens, bu sezon Süper Lig'deki 5. golünü attı.
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Galatasaray'da Kayserispor karşısında fileleri havalandıran Dries Mertens, bu sezonki 5. golünü attı
Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Dries Mertens, bu sezon resmi maçlarda 5. kez ağları havalandırdı.
Belçikalı futbolcu, daha önce 2 kez Süper Lig, 2 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde topu filelerle göndermişti.
NELSSON'DAN İLK GOL
Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson ise bu sezon resmi maçlarda ilk kez ağları havalandırdı.
Sarı-kırmızılı takımda üçüncü sezonunu geçiren Nelsson, ilk iki sezonunda da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.
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