Dries Mertens '5' dedi: Victor Nelsson bir ilki yaşadı!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 07:32

Güncelleme: 16.01.2024 - 07:32

Galatasaray'da Kayserispor karşısında fileleri havalandıran Dries Mertens, bu sezonki 5. golünü attı

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Dries Mertens, bu sezon resmi maçlarda 5. kez ağları havalandırdı.

Belçikalı futbolcu, daha önce 2 kez Süper Lig, 2 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde topu filelerle göndermişti.

NELSSON'DAN İLK GOL

Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson ise bu sezon resmi maçlarda ilk kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımda üçüncü sezonunu geçiren Nelsson, ilk iki sezonunda da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.