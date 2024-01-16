Dries Mertens '5' dedi: Victor Nelsson bir ilki yaşadı!

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Kayserispor maçında galibiyet sayısını kaydeden Belçikalı futbolcu Dries Mertens, bu sezon Süper Lig'deki 5. golünü attı.

AA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 07:32
Dries Mertens '5' dedi: Victor Nelsson bir ilki yaşadı!
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Galatasaray'da Kayserispor karşısında fileleri havalandıran Dries Mertens, bu sezonki 5. golünü attı

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Dries Mertens, bu sezon resmi maçlarda 5. kez ağları havalandırdı.

Belçikalı futbolcu, daha önce 2 kez Süper Lig, 2 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde topu filelerle göndermişti.

NELSSON'DAN İLK GOL

Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson ise bu sezon resmi maçlarda ilk kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımda üçüncü sezonunu geçiren Nelsson, ilk iki sezonunda da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.


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