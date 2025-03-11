Dries Mertens forma şansı bulamıyordu: Neden oynamadığı belli oldu!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in son maçlarda forma şansı bulamamasının sebebi ortaya çıktı.

Dries Mertens forma şansı bulamıyordu: Neden oynamadığı belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.03.2025 - 10:13

Galatasaray'ın deneyimli yıldızı Dries Mertens sezona iyi bir giriş yapsa da Süper Lig'deki son 3 maçta kulübeye hapsoldu.

Fenerbahçe derbisiyle Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında yedek soyunan Mertens, derbide 12, Kasımpaşa maçında sadece 1 dakika süre alırken Alanyaspor'a karşı ise sahaya çıkamadı.

HAMLE OYUNCUSUNA DÖNÜŞTÜ

Mertens'ten bir anda vazgeçilmesi futbol otoritelerinin de konuyu sorgulamasına neden oldu. Birçok yorumcu Alanyaspor maçı sonrası Mertens'i işaret ederek, Belçikalı yıldızın neden oynamadığına vurgu yaptı.

Genel kanı ise Belçikalının ilerleyen yaşı ve fiziksel düşüşünden dolayı hamle oyuncusuna dönüştüğünden yanaydı.

NEDEN OYNAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Mertens'in neden oynamadığı da belli oldu.

Milliyet'in haberine göre Mertens taktik kurbanı oldu.

Alanyaspor maçında 47. dakikada ısınmaya gönderilen Mertens, art arda gollerin gelmesiyle oyuna alınmadı.

Okan Buruk'un, Mertens'in defansif yönden zayıf kalabileceğini düşündüğü için skorun gelmesiyle yıldız futbolcuyu sahaya sürmekten vazgeçtiği ifade edildi.


Etiketler: #Dries Mertens #galatasaray #süper lig

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