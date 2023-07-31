Dries Mertens'in eşi Kerkhofs itiraf etti: 'Ölüm tehditleri aldım'

Galatasaray forması giyen Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Napoli'den ayrıldıkları süreçte ölüm tehditleri aldığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:34
Dries Mertens'in eşi Kerkhofs itiraf etti: 'Ölüm tehditleri aldım'
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın Belçikalı 10 numarası Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Napoli'de yaşadıkları dönemde ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Sporx'in aktardığı habere göre, Kat Kerkhofs, 'Gossip Guy' podcastinde yapığı açıklamada, "Napoli'den mutlaka ayrılmak istediğimi düşündüğümüz bir dönem vardı. Dries'i Napoli'den ayrılmaya ikna ediyordum. Sonra Napoli taraftarlarından birkaç ölüm tehdidi aldım." dedi.

Kerkhofs, "Napoli'de yaşadığım süre boyunca 'Ne oluyor be!' diye düşündüm. Bu gerçekten berbattı!" ifadelerini kullandı.

Kat Kerkhofs, bunun bir dönem olduğunu ve çift olarak Napoli'ye gönül verdiklerini de söyledi.


Dries Mertens napoli ölüm tehditi

İlgili Haberler

Galatasaray'a Dries Mertens için dev teklif

Galatasaray'a Dries Mertens için dev teklif
Dries Mertens: 'Başladığımız işi yarım bırakmadık'

Dries Mertens: 'Başladığımız işi yarım bırakmadık'
Galatasaray maça 1-0 önde başlıyor...

Galatasaray maça 1-0 önde başlıyor...

En Çok Okunan Haberler