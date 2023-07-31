Dries Mertens'in eşi Kerkhofs itiraf etti: 'Ölüm tehditleri aldım'

Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:34

Güncelleme: 31.07.2023 - 10:34

Galatasaray'ın Belçikalı 10 numarası Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Napoli'de yaşadıkları dönemde ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Sporx'in aktardığı habere göre, Kat Kerkhofs, 'Gossip Guy' podcastinde yapığı açıklamada, "Napoli'den mutlaka ayrılmak istediğimi düşündüğümüz bir dönem vardı. Dries'i Napoli'den ayrılmaya ikna ediyordum. Sonra Napoli taraftarlarından birkaç ölüm tehdidi aldım." dedi.

Kerkhofs, "Napoli'de yaşadığım süre boyunca 'Ne oluyor be!' diye düşündüm. Bu gerçekten berbattı!" ifadelerini kullandı.

Kat Kerkhofs, bunun bir dönem olduğunu ve çift olarak Napoli'ye gönül verdiklerini de söyledi.