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Dries Mertens: 'Başladığımız işi yarım bırakmadık'

Süper Lig'de 23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yıldız futbolcu Dries Mertens, Ankaragücü mücadelesinin ardından konuştu. Belçikalı futbolcu, "Çok mutluyum. Ligi şampiyon olarak bitiriyoruz. Başladığımız işi yarım bırakmadık" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 23:21
Dries Mertens: 'Başladığımız işi yarım bırakmadık'
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Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

Büyük sevinç yaşayan Mertens "Çok mutluyum. Ligi şampiyon olarak bitiriyoruz. Başladığımız işi yarım bırakmadık" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıkan ve aynı zamanda sözleşmesi de 1 yıl uzayan Dries Mertens çıktığı karşılaşmalarda 7 gol 4 asistlik katkı sağladı.


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