Dries Mertens'ten açıklama: 'Bu yaşta bile...'

Yayınlanma: 06.05.2025 - 22:02

Güncelleme: 06.05.2025 - 22:02

Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılılarda antrenman öncesi Dries Mertens'in 38. doğum günü kutlandı. Kutlamalar sırasında açıklama yapan ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Mertens, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu yaşta bile hala deneyebilir ve oynayabilirim. Dünyanın en güzel işini yapıyoruz. Haydi, önümüzdeki 5 maçı da kazanalım" dedi.

Galatasaray'da bu sezon 48 maçta süre bulan Belçikalı yıldız, 5 gol attı ve 21 asist yaptı.