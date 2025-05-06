Dries Mertens'ten açıklama: 'Bu yaşta bile...'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, 38. yaş günü kutlamasında açıklamalarda bulundu.

Dries Mertens'ten açıklama: 'Bu yaşta bile...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 22:02

Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılılarda antrenman öncesi Dries Mertens'in 38. doğum günü kutlandı. Kutlamalar sırasında açıklama yapan ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Mertens, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu yaşta bile hala deneyebilir ve oynayabilirim. Dünyanın en güzel işini yapıyoruz. Haydi, önümüzdeki 5 maçı da kazanalım" dedi.

Galatasaray'da bu sezon 48 maçta süre bulan Belçikalı yıldız, 5 gol attı ve 21 asist yaptı.


Etiketler: #Dries Mertens #galatasaray #Doğum günü

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