Galatasaray maçları öncesi... Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gelişmesi!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 21:05

Güncelleme: 06.05.2025 - 21:05

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi iyi bir haber geldi. Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Uğurcan Çakır, Galatasaray maçı öncesi yapılan ilk antrenmanda çalışmalara başladı.

KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAMAMIŞTI

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyememiş ve bordo-mavililerde kaleyi Muhammet Taha Tepe korumuştu.

Süper Lig'in 35. haftasında haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, 10 Mayıs Cumartesi günü Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Bu iki ekip 14 Mayıs Çarşamba günü ise Gaziantep'te oynanacak Türkiye Kupası finalinda kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor antrenmanında Uğurcan Çakır: