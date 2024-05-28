Dries Mertens'ten emeklilik açıklaması: 'Bunun son yılım olduğunu...'

Yayınlanma: 28.05.2024 - 13:11

Güncelleme: 28.05.2024 - 13:11

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, geleceğiyle ilgili konuştu.

'HARİKA BİR SEZON OLACAĞINI BEKLEMİYORDUM'

Belçika basınından Nieuwsblad Sport'a konuşan 37 yaşındaki yıldız, "Bu sezondan sonra muhtemelen bırakacağımı söylemiştim ama iki ay önce kulüple yeniden konuşmaya başladık. Burada işler gayet iyi giderken neden bırakayım? Her şey yoluna girecek. Bunun son yılım olduğunu söylemeyeceğim, eşim Kat artık bunu söylememe izin vermiyor. Ama hala sahada geçirdiğim her günden keyif alıyorum ve bunu yapmaya devam etmeye çalışacağım. Dürüst olmak gerekirse, bu kadar harika bir sezon olacağını beklemiyordum. Şimdi bırakmak aptallık olur" dedi.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcunun sözleşmesini bir yıl daha uzatması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımda geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 12 gol attı ve 19 asist yaptı.