Batshuayi: 'Galatasaray, beni daha çok isteyen taraftı'

Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:22

Güncelleme: 17.12.2024 - 09:22

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, evlerinde Trabzonspor'u 4-3 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Batshuayi, maç sonrası yaptığı açıklamada "Bugün çok önemli bir maçtı. Çok önemli bir maçı üç puanla kazandık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum bizimle beraberlerdi. Bu zaferde hep birlikte kenetlendik. Ayrıca hocamız da çok haklıydı bugün yaptığı toplantıda. Çok konsantre olmamız gerektiğini söylemişti. Bugün gerçekten konsantre olarak iyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Açıkçası golün bana yazılması gerektiğini düşünüyorum. Orada oyuncuyu hataya zorlandığımı düşünüyorum. Bundan dolayı da bana yazılması gerekiyordu. Bu akşam ilk defa ismim burada yankılandı. Bundan dolayı da çok mutluyum. Burada en önemli olan şey takımımın kazanması" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY, BENİ DAHA FAZLA İSTEYEN TARAFTI"

Fenerbahçe'nin kendisini bıraktığı için pişman olup olmadığıyla ilgilenmediğini belirten Batshuayi, "Galatasaray, sezon bittiğinde beni daha fazla isteyen taraftı. Hoca ve başkan da bu isteği gösterdi. Ben de bu doğrultuda tercihimi yaptım" şeklinde konuştu.

Batshuayi, golden dakikalar önce kaçırdığı pozisyonla ilgili ise "O golü atamadığım için üzgünüm. O golü atarım genelde. Aklınızda tutmanız gereken şey, Galatasaray'ın bugün çok fazla mücadele ettiğidir. 3 puanı aldık ve hak ettiğimiz puanları elde ettik" ifadelerini kullandı.

Basthuayi, bulduğu süreyle ilgili ise, "Daha fazla oynamak isterim. Okan hocamız da bana güvendiğini gösteriyor. Benim de elimden geleni yapmam gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.