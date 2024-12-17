Erden Timur'dan Galatasaray taraftarına çağrı!
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor'u 4-3 yendiği karşılaşmanın ardından taraftarlara çağrıda bulundu.
Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, 4-3 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası konuştu.
'HERKES BİRLİK OLSUN'
90+8'de gelen galibiyeti değerlendiren Erden Timur, "Herkes birlik olsun. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.
"Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?" sorusuna yanıt veren Timur, "İnşallah" dedi.
Erden Timur, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçı RAMS Park'ta yerinden takip etti.
Etiketler: #erden timur #galatasaray #taraftar
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