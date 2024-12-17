Erden Timur'dan Galatasaray taraftarına çağrı!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:32

Güncelleme: 17.12.2024 - 09:32

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, 4-3 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

'HERKES BİRLİK OLSUN'

90+8'de gelen galibiyeti değerlendiren Erden Timur, "Herkes birlik olsun. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

"Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?" sorusuna yanıt veren Timur, "İnşallah" dedi.

Erden Timur, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçı RAMS Park'ta yerinden takip etti.