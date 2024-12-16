Galatasaray'dan maç sonu tepki: 'İyiler sonunda mutlaka kazanır'
Galatasaray, 4-3 kazanılan Trabzonspor maçı sonrasında bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray, 4-3 kazanılan Trabzonspor maçı sonrasında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Trabzonspor'un maçtaki 3. golüne göndermede bulunan Galatasaray, "İyiler sonunda mutlaka kazanır" ifadelerini kullandı.
İYİLER SONUNDA MUTLAKA KAZANIR! ??— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 16, 2024
Maç sonucu: Galatasaray 4-3 Trabzonspor ??#GSvTS pic.twitter.com/aTfCMxq44a
NE OLMUŞTU?
Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu.
55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu.
VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.
Etiketler: #galatasaray #trabzonspor #hakem
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