Dries Mertens'ten emeklilik sorusuna yanıt: 'Kendi açımdan baktığım zaman...'

Yayınlanma: 27.03.2024 - 18:39

Güncelleme: 27.03.2024 - 18:39

Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

Kariyerine bir sezon daha devam etmek istediğini belirten Mertens, "Açıkçası çok fazla bilmiyorum. Ancak tam bir karar veremedim. Sanırım bir sene daha devam edebilirim. Ağrım ve bir sakatlığım yok. Burada ya da başka bir yer olabilir. Bir sene daha devam edebilirim." dedi.

Süre bulmasıyla ilgili konunun teknik direktöre sorulması gerektiğini belirten Mertens, takımın sürekli birlikte oynadığı zaman daha iyi performans gösterdiğini kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar elde ettiklerini düşündüğünü anlatan Mertens, "Oturmuş, birbiriyle oynayan bir takım vardı. Kendi açımdan baktığım zaman da devam edebileceğimi, iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

'BİZİM GİBİ ÇOK FAZLA GOL ATIYORLAR'

Fenerbahçe ile girilen şampiyonluk yarışının sorulması üzerine Mertens, şunları kaydetti, "Onların da iyi durumda olmasından çok mutluyum. Onlar da sezon başında çok fazla ve iyi transfer yaptı. İyi maçlar çıkarttılar. Bizim gibi rakiplere korku veriyorlar. Bizim gibi çok fazla gol atıyorlar. İyi bir savunma yapıyorlar. Biz de aynı şekilde iyi savunma yapıyor ve maçları bırakmıyoruz. Sonuna kadar devam ediyoruz."

Bir gazetecinin, "Siz teknik direktör olsaydınız Mertens'i mi Sneijder'i mı Galatasaray'ın ilk 11'inde oynatırdınız?" şeklindeki sorusuna Mertens, "Sneijder' derdim. Buraya geldiğinde 30 yaşındaydı. Ben 30'da hala Serie A'da oynuyordum. Buraya geldiğinde Sneijder fit durumdaydı." yanıtını verdi.

MERTENS'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon Dries Mertens, 42 maçta süre aldı. Mertens, bu maçlarda 8 gol ve 11 asist kaydetti. Deneyimli oyuncu, 2022'de sarı-kırmızlı takıma imza atmıştı.