Dries Mertens'ten Galatasaray'a kötü haber
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı kart gören Dries Mertens ceza sınırına ulaştı.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbi maçın devre arasında sarı-kırmızılılar adına flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Dries Mertens ilk yarının sona ermesinin ardından hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulundu.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Halil Umut Meler, Dries Mertens'e sarı kart gösterdi ve Belçikalı yıldız cezalı duruma düştü.
Dries Mertens, Galatasaray'ın Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
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