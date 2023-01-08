Dries Mertens'ten Galatasaray'a kötü haber

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı kart gören Dries Mertens ceza sınırına ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2023 - 20:24
Dries Mertens'ten Galatasaray'a kötü haber
Abone Ol google-news

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbi maçın devre arasında sarı-kırmızılılar adına flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Dries Mertens ilk yarının sona ermesinin ardından hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulundu.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Halil Umut Meler, Dries Mertens'e sarı kart gösterdi ve Belçikalı yıldız cezalı duruma düştü.

Dries Mertens, Galatasaray'ın Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.


Dries Mertens galatasaray fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler