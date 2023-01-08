Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira'dan bir ilk
Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Fenerbahçe deplasmanında attığı gol ile bir ilki yaşattı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide sarı-kırmızılı takım adında bir ilk yaşandı.
Sergio Oliveira
OLIVEIRA'DAN BİR İLK
Sergio Oliveira, Galatasaray formasıyla sarı-lacivertli ekibe gol atan ilk Portekizli oyuncu oldu.
Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.
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