Galatasaray ofsayta takıldı

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2023 - 19:54
Galatasaray ofsayta takıldı
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin 14. dakikasında Abdülkerim Bardakcı ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Sergio Oliveira'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top Altay'dan sekti. Dönen topu Abdülkerim Bardakçı tamamladı. Golün ardından yardımcı hakem Süleyman Özay, ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

Yaklaşık 1.5 dakika süren VAR incelemesinin ardından Victor Nelsson'un ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edilerek karar onaylandı.


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