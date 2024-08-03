Dries Mertens'ten Süper Kupa açıklaması: 'İlk yarıda başa baş gidiyordu...'

Süper Kupa finalinde karşılaştığı Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray'da Belçikalı futbolcu Dries Mertens, maçın ardından konuştu. Mertens, "İlk yarıda başa baş gidiyordu daha sonra değişikler oldu ve kopuş oldu" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 23:30
Dries Mertens'ten Süper Kupa açıklaması: 'İlk yarıda başa baş gidiyordu...'
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Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Dries Mertens, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Mertens yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstekle alakalı bir şey değil. İlk yarıda başa baş gidiyordu daha sonra değişikler oldu ve kopuş oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız."


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