Dries Mertens'ten Süper Kupa açıklaması: 'İlk yarıda başa baş gidiyordu...'
Süper Kupa finalinde karşılaştığı Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray'da Belçikalı futbolcu Dries Mertens, maçın ardından konuştu. Mertens, "İlk yarıda başa baş gidiyordu daha sonra değişikler oldu ve kopuş oldu" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Dries Mertens, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklamalar yaptı.
Mertens yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"İstekle alakalı bir şey değil. İlk yarıda başa baş gidiyordu daha sonra değişikler oldu ve kopuş oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız."
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