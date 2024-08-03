Dries Mertens'ten Süper Kupa açıklaması: 'İlk yarıda başa baş gidiyordu...'

Yayınlanma: 03.08.2024 - 23:30

Güncelleme: 03.08.2024 - 23:30

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Dries Mertens, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Mertens yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstekle alakalı bir şey değil. İlk yarıda başa baş gidiyordu daha sonra değişikler oldu ve kopuş oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız."