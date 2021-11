Arda Turan'dan derbi sonrası sosyal medya paylaşımı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 22:06

Galatasaray'da forma giyen Arda Turan, bir paylaşımda bulundu.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisine ve hafta içi oynanacak Marsilya karşılaşmasına ilişkin yorumlarda bulundu. Turan, ayrıca taraftarlara çağrı da bulundu.

Arda Turan'ın paylaşımı şu şekilde

"Bugün çok keyifsiz bir gün geçiriyoruz, çok üzgünüz. Dün aslında her şey Galatasaray'ın adına yakışır şekildeydi. Stadımız, taraftarımız, iyi oyunumuz… Bir derbi maçta yakalanabilecek pozisyon sayısından çok daha fazlasını bulduk. Takım olarak elimizdeki her şeyi verdik, bunun taraftarımıza da geçtiğini düşünüyorum. Bu yüzdendir ki taraftarımız skora rağmen maç sonunda takımımızı tribüne çağırdı. Yenildiğinde dahi taraftarından alkış alan Galatasaray'dır bizim takımımız. Bilinir ki takım kazanmak için tüm mücadelesini koymuştur ortaya. Ama değişim için en gerekli şey de sabır. Yolumuz var, umudumuz da öyle. Evet, hepimiz üzgünüz ve belki de zor bir gece yaşadık. Ancak ayağa kalkmalıyız, perşembe günü bir başka finalimiz var. Bir kez daha tarih yazmak için birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz an, şu an. Perşembe günü yeniden bir araya gelelim ve hep birlikte ayağa kalkmak nasıl olur, herkese gösterelim. Adanmış hayatların umudu şanlı Galatasaray…????"