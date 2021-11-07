Dundee-Celtic maçında tenis toplu protesto
İskoçya Premier Lig'de Celtic'in deplasmanda Dundee'yi 4-2 yendiği maç öncesi taraftarlar, sahaya tenis topları atarak müsabakanın geç başlamasına yol açtı.
Ligin 13. haftasında Dens Park Stadı'nda oynanan maçın başlama düdüğünün çalmasının ardından Dundee'li taraftarlar, sahalarda nadir görülen bir protestoya imza attı.
Sahada Celtic kalesinin olduğu tarafa yüzlerce tenis topu fırlatan taraftarlar, maçın yaklaşık 3 dakika geç başlamasına yol açtı. Celtic kalecisi Joe Hart ve stat görevlilerinin yardımıyla, tenis toplarının toplanmasının ardından oyuna devam edildi.
İskoçya basınında yer alan haberlerde, İskoçyalı emniyet görevlisi Bernard Higgins ile Dundeeli taraftarlar arasında yaşanan eski bir olay nedeniyle tartışma olduğu, maçın güvenliğine Higgins'in atanması nedeniyle söz konusu protestonun yapıldığı öne sürüldü.
Celtic, Jota (2) ve Kyogo Furuhashi'nin (2) attığı gollerle rakibini 4-2 yenerek mücadeleden galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini ise Danny Mullen ve Lee Ashcroft kaydetti.
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