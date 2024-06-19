Ryan Babel'den Arda Güler sözleri: 'Alın dedim'

Hollanda eski futbolcu Ryan Babel, A Milli Takım'ın Gürcistan zaferinin ardından açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 09:40
Ryan Babel'den Arda Güler sözleri: 'Alın dedim'
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Hollanda eski futbolcu Ryan Babel, A Milli Takım'ın Gürcistan zaferinin ardından konuştu. 

Babel yaptığı açıklamada, 3 sezon önce Hollanda ekibi Ajax'a Arda Güler'i tavsiye ettiğini itiraf etti.

Tecrübeli isim, "Ajax'a 3 sezon önce 'Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer edin" demiştim" ifadelerini kullandı.

Arda Güler, Gürcistan maçında ceza sahası dışından attığı harika golle geceye damga vurdu.


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