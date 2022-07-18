Dünya Atletizm Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 3 dalda madalyalar sahiplerini buldu. Tamirat Tola, Joshua Cheptegei ve Brooke Andersen, şampiyonanın 3. gününde altın madalya kazanan sporcular oldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:22
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu
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ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 3. gün sabah seansında maraton, 10 bin metre ve çekiç atmada madalya mücadeleleri yaşandı.

Etiyopyalı Tamirat Tola, 2 saat 5 dakika 36 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak erkekler maratonda altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 10 bin metre finalini, 27 dakika 27.43 saniyelik zamanıyla Ugandalı Joshua Cheptegei kazandı.

Kadınlar çekiç atmada birinciliği, 78,96 metrelik derecesiyle ABD'li Brooke Andersen elde etti.


Dünya Atletizm Şampiyonası Tamirat Tola Joshua Cheptegei Brooke Andersen
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