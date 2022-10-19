Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nın ödül töreninde bayrak krizi: Türk ve Kazak sporcuların ilginç mücadelesi

19 Ekim 2022 Çarşamba, 11:55

Antalya'da 14-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ödül töreninde yaşananlar dikkat çekti.

Turnuvada 21 yaş altı klasmanında mücadele eden milli sporcu Derya Ceren Çağlayan, Kazak rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

ÖDÜL TÖRENİNDE BAYRAK KRİZİ

Ödül töreninde 2. ve 3. olan Kazak sporcular kendi ülkelerinin bayrağını açtı.

Milli sporcu Derya Çağlayan, birincilik ödülünü almak için platforma çıkarak Türk bayrağını Kazak bayrağının önüne geçirdi.

Kazak sporcular da Çağlayan'a karşılık verince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

KAZAKİSTAN ANTRENÖRÜ ÖZÜR DİLEDİ

Kazakistan Milli Bilek Güreşi Takımı Antrenörü Marat Asainov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz.”