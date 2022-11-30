Dünya devi İsmail Yüksek'i istiyor! Teklif ortaya çıktı

Avrupa devleri teknik direktör Jorge Jesus’un gelişinden sonra Fenerbahçe orta sahasının değişmez isimleri arasına giren İsmail Yüksek’i takibe aldı. Serie A ekibi Inter'in Yüksek için devreye girdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2022 Çarşamba, 11:14
Dünya devi İsmail Yüksek'i istiyor! Teklif ortaya çıktı
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Teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle futbolcularının değerini katlayan Fenerbahçe'ye gelen teklifler de ortaya çıkmaya başladı.

Dünya Kupası arasına 2 puan farkla lider giren sarı-lacivertli takımda orta sahanın vazgeçilmezleri arasına giren İsmail Yüksek için İtalya Serie A'dan teklif geldiği iddia edildi.

SCOUT EKİPLERİ RAPOR HAZIRLADI

İsmail Yüksek için İtalya devi İnter'in devrede olduğu ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre dünya devi Inter, İsmail Yüksek hakkında teknik direktör Inzaghi için bir rapor hazırladı.

Inter scout ekiplerinin, İsmail Yüksek'in transfer edilmesi konusunda hazırlık yaptığı ve ciddi bir teklife hazırlanıldığı ortaya çıktı.

İLK TEKLİF 10 MİLYON EURO

Haberde, Inter'in İsmail Yüksek için ilk teklifini 10 milyon Euro olacak şekilde yapacağı iddia edildi. Fenerbahçe’nin ise 2025 yılı Haziran ayına kadar kontratı bulunan İsmail Yüksek için daha yüksek bir rakam talep etmesi bekleniyor.

 


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