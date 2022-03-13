Dünya devi Real Madrid, Merih Demiral için nabız yokluyor
Savunmaya takviye yapmak isteyen Real Madrid, Merih Demiral'ı takibe aldı. İspanyol devi milli yıldız için nabız yokluyor.
Milli stoper Merih Demiral bu sezon Atalanta ile hem Serie A'da hem Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çekiyor. 24 yaşındaki oyuncu dünya devi Real Madrid'i de peşine taktı.
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Real Madrid savunmaya takviye yapmak istiyor. İspanyol devi, Atalanta'daki performansıyla göz dolduran Merih Demiral'ı gözüne kestirdi.
50 MİLYON EURO
Merih Demiral'ın sezon sonunda Atalanta ile sözleşmesi sona erecek ve milli stoper Juventus'a dönecek. Atalanta isterse Merih Demiral'ın 28 milyon Euro ödeyip Demiral'ı kadrosuna katabilir.
Haberde ayrıca Atalanta'nın, satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini alacağı Merih Demiral için İspanyol devinden 50 milyon Euro istediği yer aldı. Real Madrid'in ise şimdiden teklif için hazırlıklarına başladığı belirtildi.
Bu sezon Atalanta ile 29 maça çıkan Merih Demiral, 2 gol atarken Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın ağlarını sarsmıştı.
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