Dünya devi talip oldu: Fenerbahçe'ye transferde sürpriz rakip
Thibaut Courtois'nın uzun süreli sakatlığının ardından Real Madrid gözünü Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Dominik Livakovic'e çevirdi.
Fenerbahçe'ye transferde sürpriz bir rakip çıktı.
Real Madrid, Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'nın uzun süre sahalardan uzak olmasının ardından kaleci arayışlarına başladı.
İspanyol basınında çıkan habere göre, bu isimlerden birisi de Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Dominik Livakovic.
KALEYE 5 ADAY
Marca'nın haberine göre Real Madrid'in ilk hedeflerinden birisi David de Gea. İspanyol kalecinin sözleşmesinin bitmiş olmasından dolayı Real Madrid için önemli adaylardan birisi.
Bir diğer isimde Kepa oldu ancak Bayern Münih'in de yıldız kaleciyi istemesinden dolayı bu transfer zor gözüküyor.
Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan ve kadrosuna katmak için uğraş verdiği isimlerden biri olan Dominik Livakovic'inde ismi geçse de bu transferin gerçekleşme ihtimali diğer oyunculara nazaran düşük kalıyor.
Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'ın ekiplerininde transfer etmek istediği Livakovic transferinin gerçekleşmesi uzak bir ihtimal olsa da hala transfer edilebilir
ESKİ KALECİSİ DE LİSTEDE
5 sezon boyunca Real Madrid kaleciliği yapan ve şu anda bonservisi elinde olan Keylor Navas'ta, Real Madrid'in kaleci adayları arasında yer alıyor.
Ayrıca Real Madrid, 22 yaşındaki Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili'yi kadroya katmak istediği iddia edildi.
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