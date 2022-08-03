Dünya devinden Merih Demiral'a kanca!

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:08

Stoper transferi gündemde olan Inter’de Türk yıldız Merih Demiral gündeme bomba gibi düştü. Aynı zamanda Çağlar Söyüncü’ye de ilgisi olduğu belirtilen Inter, Leicester City’nin yüksek bonservis bedeli talebi sonrası ibreyi Merih Demiral’a çevirdi.



Transfer döneminde harıl harıl stoper arayışında olan Serie A ekibinin gündemine giren Merih Demiral, bu yaz 20 milyon Euro bedelle Juventus'tan Atalanta'ya transfer olmuştu. Ancak milli futbolcunun talipleri bitmiyor.

Akşam'ın Tuttomercato'dan aktardığı habere göre, son olarak Inter'in temasta bulunduğu ancak bonservis bedeli konusunda problem yaşadığı belirtilen transferde, Merih Demiral için takas formülü konuşuldu. Atalanta, Inter'in İtalyan golcüsü Andrea Pinamonti’yi takasta kullanabilirse Merih'i göndermeyi düşünüyor.



Geçen sezon Empoli'de kiralık olarak forma giyen ve 13 gol 2 asistle takımına katkı veren 23 yaşındaki golcü Andrea Pinamonti, Atalanta' nın transfer listesinde.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Pinamonti'yi takasla kadrosuna katmak isteyen Atalanta, Merih Demiral'ı da aynı şekilde göndermeyi planlıyor. 24 yaşındaki Merih'in güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro.

Atalanta formasıyla kısa sürede 42 maça çıkan Merih Demiral, savunmaya katkısının yanı sıra 2 gol 3 asistle katkı yaptığı İtalyan ekibinde savaşçı stiliyle taraftarların da sevgilisi olmayı başardı.