Dünya devlerinin Arda Güler yarışı!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'le ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 17 yaşında A Milli Takım'a kadar yükselen genç oyuncu ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu, şimdiden transferin gözdesi haline geldi. 17 yaşındaki yıldız, Avrupa’nın birçok devi tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde Milan ve Napoli, Arda Güler’e ilgi konusunda ön plana çıkmıştı.
REKOR TEKLİF İDDİASI
Fanatik'in İspanyol AS Gazetesi ve Fransız internet sitesi Le10Sport'tan yaptığı derlemeye göre; genç yetenek için şu anda Barcelona ile PSG arasında bir savaş yaşandığını belirtti. Yapılan haberlerde Barça’nın Kayserispor’dan Emre Demir’i kadrosuna kattığı hatırlatılarak Arda için de devrede olduğu belirtildi.
Ali Koç’un şirketlerinden birinin Barcelona’nın sponsorları arasında yer aldığı da vurgulandı. Ancak PSG’nin, 17 yaşındaki oyuncu için adım atan ilk takım olduğu vurgulandı. Fransız ekibinin stratejik danışmanı Luis Campos’un Fenerbahçe’yle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
PSG’nin Arda Güler için 25 milyon Euro’yu (484 milyon TL) gözden çıkarttığı iddia edildi. Campos, Galatasaray ’da başkanlık yaptığı dönemde Burak Elmas’ın danışmanıydı ve Arda’yı yakından tanıyor. Bu transferde Portekizli futbol adamının ısrarcı olduğu belirtildi.
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