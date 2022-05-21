Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na Fenerbahçe imzası
İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na Fenerbahçeli sporcular damga vurdu. Sarı-lacivertli boksörler, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı 4 altın, 1 bronz madalyayla tamamladı.
Fenerbahçe Kulübü, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan sporcularını tebrik etti.
Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Kulübünün sporcuları Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla gözlerimizi doldurdular, göğsümüzü kabarttılar. Bugün milli bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşı'mızı okutarak bizleri sevinç gözyaşlarına boğan tüm sporcularımızı, hocalarını, Fenerbahçe Boks Şubemizi canıgönülden tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE'DEN 5 MADALYA
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na sarı-lacivertli sporcular damga vurdu.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden 12 boksörden 8'ini Fenerbahçeli boksörler oluştururken, sarı lacivertli kulüp 5 madalya sevinci yaşadı.
Fenerbahçeli kadın boksörler, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı 4 altın, 1 bronz madalya ile noktaladı. 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, +81 kiloda Şennur Demir kazandıkları altın madalyayla dünya şampiyonluğu sevinci yaşarken, 70 kiloda Sema Çalışkan şampiyonayı bronz madalyayla noktaladı.
Sarı-lacivertliler dışında altın madalya kazanan diğer boksör Trabzonsporlu Busenaz Sürmeneli olurken, Karabük Baykan Arslan Spor Kulübü boksörü Elif Güneri de şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.
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