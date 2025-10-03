Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünya Kupası Elemeleri öncesi... A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!

Dünya Kupası Elemeleri öncesi... A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!

3.10.2025 13:59:00
Dünya Kupası Elemeleri öncesi... A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da aday kadro açıklandı.

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Hücum: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

