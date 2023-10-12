EURO 2028'in ev sahipleri belli oldu: İşte 10 stat

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2023 Perşembe, 12:17
<p>UEFA. EURO 2028'in Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığında düzenleneceğini duyurdu. Turnuvadaki maçlara ev sahipliği yapacak 10 stadyum ise belli oldu.</p>

UEFA. EURO 2028'in Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığında düzenleneceğini duyurdu. Turnuvadaki maçlara ev sahipliği yapacak 10 stadyum ise belli oldu.

<p>Bu 10 stadın 6'sı İngiltere'de bulunurken diğerleri ise İskoçya, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti ve Galler'de yer alıyor.</p> <p><strong>İşte EURO 2028'e ev sahipliği yapacak stadyumlar:</strong></p>

Bu 10 stadın 6'sı İngiltere'de bulunurken diğerleri ise İskoçya, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti ve Galler'de yer alıyor.

İşte EURO 2028'e ev sahipliği yapacak stadyumlar:

<p><strong>Wembley Stadyumu - Londra</strong></p> <p>Son Avrupa Şampiyonası'ndaki yarı final ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Wembley, 90 bin kişilik kapasiteye sahip.</p>

Wembley Stadyumu - Londra

Son Avrupa Şampiyonası'ndaki yarı final ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Wembley, 90 bin kişilik kapasiteye sahip.

<p><strong>Etihad Stadyumu - Manchester </strong></p> <p>Manchester City'nin rakiplerini konuk ettiği stat 53 bin 400 kişilik kapasiteye sahip.</p>

Etihad Stadyumu - Manchester 

Manchester City'nin rakiplerini konuk ettiği stat 53 bin 400 kişilik kapasiteye sahip.

<p><strong>Villa Park - Birmingham</strong></p> <p>Aston Villa'nın sahası olan Villa Park, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen EURO 96'da birçok maçta kullanılmıştı. Villa Park 42 bin 640 kişilik kapasiteye sahip.</p>

Villa Park - Birmingham

Aston Villa'nın sahası olan Villa Park, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen EURO 96'da birçok maçta kullanılmıştı. Villa Park 42 bin 640 kişilik kapasiteye sahip.

<p><strong>Tottenham Hotspur Stadyumu - Londra </strong></p> <p>Tottenham'ın kullandığı stat 62 bin 850 kişilik kapasiteye sahip.</p>

Tottenham Hotspur Stadyumu - Londra 

Tottenham'ın kullandığı stat 62 bin 850 kişilik kapasiteye sahip.

<p><strong>St James' Park - Newcastle</strong></p> <p>Newcastle United'ın evi görevi gören St James' Park 50 bin kişilik kapasiteye sahip.</p>

St James' Park - Newcastle

Newcastle United'ın evi görevi gören St James' Park 50 bin kişilik kapasiteye sahip.

<p><strong>Bramley Moore Dock - Liverpool</strong></p> <p>Premier Lig ekiplerinden Everton'ın yeni evi olacak Bramley Moore Dock'un yapımının 2024 yılında tamamlanması planlanıyor. Stat 53 bin kişilik kapasiteye sahip olacak.</p>

Bramley Moore Dock - Liverpool

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın yeni evi olacak Bramley Moore Dock'un yapımının 2024 yılında tamamlanması planlanıyor. Stat 53 bin kişilik kapasiteye sahip olacak.

<p><strong>Millenium Park - Cardiff</strong></p> <p>Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan stat 74 bin 500 kişilik kapasiteye sahip.</p>

Millenium Park - Cardiff

Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan stat 74 bin 500 kişilik kapasiteye sahip.

<p><strong>Casement Park - Belfast</strong></p> <p>Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde bulunan stat 34 bin kişilik kapasiteye sahip.</p>

Casement Park - Belfast

Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde bulunan stat 34 bin kişilik kapasiteye sahip.

<p><strong>Hampden Park - Glasgow</strong></p> <p>İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Hampden Park 52 bin kişilik kapasiteye sahip.</p>

Hampden Park - Glasgow

İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Hampden Park 52 bin kişilik kapasiteye sahip.

<p><strong>Aviva Stadyumu - Dublin</strong></p> <p>İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan ve İrlanda Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yapan stat 51 bin 700 kişilik kapasiteye sahip.</p>

Aviva Stadyumu - Dublin

İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan ve İrlanda Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yapan stat 51 bin 700 kişilik kapasiteye sahip.

EURO 2028 ingiltere İrlanda Cumhuriyeti

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