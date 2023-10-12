EURO 2028'in ev sahipleri belli oldu: İşte 10 stat
UEFA. EURO 2028'in Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığında düzenleneceğini duyurdu. Turnuvadaki maçlara ev sahipliği yapacak 10 stadyum ise belli oldu.
Bu 10 stadın 6'sı İngiltere'de bulunurken diğerleri ise İskoçya, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti ve Galler'de yer alıyor.
İşte EURO 2028'e ev sahipliği yapacak stadyumlar:
Wembley Stadyumu - Londra
Son Avrupa Şampiyonası'ndaki yarı final ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Wembley, 90 bin kişilik kapasiteye sahip.
Etihad Stadyumu - Manchester
Manchester City'nin rakiplerini konuk ettiği stat 53 bin 400 kişilik kapasiteye sahip.
Villa Park - Birmingham
Aston Villa'nın sahası olan Villa Park, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen EURO 96'da birçok maçta kullanılmıştı. Villa Park 42 bin 640 kişilik kapasiteye sahip.
Tottenham Hotspur Stadyumu - Londra
Tottenham'ın kullandığı stat 62 bin 850 kişilik kapasiteye sahip.
St James' Park - Newcastle
Newcastle United'ın evi görevi gören St James' Park 50 bin kişilik kapasiteye sahip.
Bramley Moore Dock - Liverpool
Premier Lig ekiplerinden Everton'ın yeni evi olacak Bramley Moore Dock'un yapımının 2024 yılında tamamlanması planlanıyor. Stat 53 bin kişilik kapasiteye sahip olacak.
Millenium Park - Cardiff
Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan stat 74 bin 500 kişilik kapasiteye sahip.
Casement Park - Belfast
Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde bulunan stat 34 bin kişilik kapasiteye sahip.
Hampden Park - Glasgow
İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Hampden Park 52 bin kişilik kapasiteye sahip.
Aviva Stadyumu - Dublin
İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan ve İrlanda Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yapan stat 51 bin 700 kişilik kapasiteye sahip.
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