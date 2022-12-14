Dünya Kupası finali ne zaman? 2022 Dünya Kupası final maçı hangi gün, saat kaçta?
Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Arjantin, ilk finalist oldu. Peki, Dünya Kupası finali ne zaman? 2022 Dünya Kupası final maçı hangi gün, saat kaçta?
20 Kasım'da Katar'da başlayan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final tarihi yaklaşıyor. 32 ülkenin katıldığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale Arjantin, Hırvatistan, Fransa, Fas kalmıştı. 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 yenen Arjantin, final biletini alan ilk takım oldu. 2022 Dünya Kupası'nın ilk finalisti olan Arjantin'in rakibini, Fas ile Fransa arasında oynanacak yarı final maçının sonucu belirleyecek.
DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
Dünya Kupası final maçı 18 Aralık Pazar günü oynanacak.
DÜNYA KUPASI FİNALİ NEREDE?
Arjantin, 18 Aralık Pazar günü oynanacak final mücadelesinde Fransa-Fas maçının galibiyle yine Lusail Stadı'nda karşılaşacak.
DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Dünya Kupası final maçı saat 18.00'de başlayacak.
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