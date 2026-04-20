Dünya Kupası finalinde bir ilk: Devre arası şovu gerçekleştirilecek

Gianni Infantino, futbolun görsel şölen boyutunu bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. FIFA Başkanı, Dünya Kupası finalinde ilk kez büyük spor organizasyonlarında görülen tarzda bir devre arası şovu düzenleneceğini resmen açıkladı.

Dünya Ekonomik Zirvesi sırasında konuşan Infantino, şovun Chris Martin liderliğinde gerçekleştirileceğini ve bunun sıradan bir performans olmayacağını belirtti. Birden fazla konuk sanatçının sahne alacağı organizasyonun, küresel ölçekte büyük bir etkinlik olması planlanıyor.

"Bu sadece tek bir performans olmayacak. Dünyanın en büyüklerinden biri olacak" diyen Infantino, hedefin Dünya Kupası finalini sporun ötesine geçen bir deneyime dönüştürmek olduğunu vurguladı.

ZEMİN HAZIRLAYAN BİR PROVA

beIN SPORTS'un haberine göre; bu fikir yeni değil. 2024’ten bu yana gündemde olan plan, futbol ile eğlenceyi birleştirme ve daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşma stratejisinin parçası olarak artık resmiyet kazandı. Amaç oldukça net: Dünyanın en önemli maçını tam anlamıyla bir gösteriye dönüştürmek.

Nitekim bu formatın ilk örneği FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali sırasında görülmüştü. Bu organizasyonda Chris Martin, J Balvin ve Doja Cat gibi isimlerle birlikte sahne alarak, Dünya Kupası için planlanan şovun bir ön izlemesini sunmuştu.

KÜRESEL EĞLENCEYE DOĞRU YENİ BİR ADIM

Bugüne kadar Dünya Kupası finalleri, daha çok maç öncesi gösterilerle biliniyordu. 2018 FIFA Dünya Kupası Finali öncesinde Moskova’daki Luzhniki Stadyumu’nda Robbie Williams sahne almış, Fransa ile Hırvatistan arasındaki mücadele öncesinde izleyicilere müzik ziyafeti sunmuştu. 2022 FIFA Dünya Kupası Finali kapsamında ise Lusail’de Ozuna ve Gims gibi sanatçılar performans sergilemişti.

Ancak bu gösteriler daha kısa ve sınırlı kapsamlıydı. Yeni formatla birlikte en büyük fark, devre arasında gerçekleştirilecek, daha uzun süreli, yüksek prodüksiyonlu ve daha merkezi bir şovun sahnelenmesi olacak.

Futbol yeni bir döneme giriyor ve Dünya Kupası finali artık sadece sahadaki mücadeleyle değil, sahnedeki gösteriyle de hafızalara kazınacak gibi görünüyor.