Dünya Kupası'nda şoke eden iddia: Katar'da 7.4 milyon dolarlık şike

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvadorlu futbolculara şike teklifinde bulunulduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2022 Perşembe, 22:18
Dünya Kupası'nda şoke eden iddia: Katar'da 7.4 milyon dolarlık şike
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2022 Dünya Kupası için geri sayım devam ederken flaş bir iddia gündeme geldi.

Yazar ve araştırmacı Amjad Taha'nın haberine göre, turnuvanın açılış maçında Ekvador ile karşılaşacak Katar, Ekvadorlu oyunculara maçı kaybetmeleri için rüşvet teklifinde bulundu.

EKVADORLU 8 FUTBOLCUYA 7.4 MİLYON DOLAR

haberde Katar'ın, Ekvadorlu 8 futbolcuya 7.4 milyon dolar rüşvet teklif ettiği ve bu bilginin iki taraftan da doğrulatıldığı belirtildi.

Katar ile Ekvador, 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.


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