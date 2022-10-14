Dünya Kupası öncesi Fransa'da N'Golo Kante şoku!

14 Ekim 2022 Cuma, 20:34

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye, orta sahadaki önemli isimlerinden biri olan N'Golo Kante'den kötü bir haber geldi.

The Athletic'te yer alan haberde bu sezon sakatlığı nedeniyle 61 gün sahalardan uzak kalan Fransız yıldızın 3 ay daha forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Kante'nin bu nedenle Fransa Milli Takımı'nın Katar'daki Dünya Kupası kadrosunda yer almayacağı aktarıldı.

Bu sezon sakatlığa kurban giden 31 yaşındaki futbolcu, sezon başında sadece 2 maçta süre alabildi.