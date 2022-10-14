Dünya Kupası öncesi Fransa'da N'Golo Kante şoku!
Fransa'nın yıldız oyuncularından N'Golo Kante'nin sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği belirtildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye, orta sahadaki önemli isimlerinden biri olan N'Golo Kante'den kötü bir haber geldi.
The Athletic'te yer alan haberde bu sezon sakatlığı nedeniyle 61 gün sahalardan uzak kalan Fransız yıldızın 3 ay daha forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
Kante'nin bu nedenle Fransa Milli Takımı'nın Katar'daki Dünya Kupası kadrosunda yer almayacağı aktarıldı.
Bu sezon sakatlığa kurban giden 31 yaşındaki futbolcu, sezon başında sadece 2 maçta süre alabildi.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir yeni zam da sigaraya!
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- AKP'li Alpay'ın dava adamlığı!
- Beyaz Saray Kılıçdaroğlu’nu izliyor
- Kafasına Türk bayrağı düştü
- 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'
- AKP ve MHP'lilerden 'hatıra' fotoğrafı
- Bartın'da maden ocağında patlama
- Haberi alan eczanelere koştu: Stoklar tükendi
- Öyle mi genel müdür?