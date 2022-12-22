Dünya Kupası sonrası Guti'den Mbappe'ye transfer çağrısı

22 Aralık 2022 Perşembe, 10:56

2022 FIFA Dünya Kupası, Arjantin'in Fransa karşısında seri penaltı atışlarıyla kazanarak zafere ulaşan taraf oldu. Fransa'da yıldız futbolcu Kylian Mbappe maçın ardından büyük üzüntü yaşarken eski Beşiktaşlı Guti Hernandez'den Mbappe'ye transfer çağrısı geldi.

Guti Hernandez

GUTİ'DEN MBAPPE'YE TAVSİYE

Fransız basınında yer alan habere göre Guti, Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığı ile ayrılan Mbappe'ye tavsiyelerde bulundu.

Kylian Mbappe

Guti, Fransız yıldızın Messi ve Ronaldo seviyesine çıkmak için Real Madrid'e transfer olması gerektiğini belirterek, "Eğer Messi veya Cristiano Ronaldo'nun kazandığı başarıları elde etmek istiyorsa, Real Madrid için oynamalı. Çünkü bunu PSG'de fark etmeyecek. Şu anda piyasaya bakarsanız, bazı harika ve iyi oyuncular var ama onun gibisi yok. O ve Haaland şu anda üst seviyedeler. Ama Messi'nin Barcelona'ya ya da Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e verdiğini size verebilecek başka oyuncu yok" diye konuştu.

ALTIN AYAKKABI MBAPPE'NİN!

Arjantin’e karşı attığı 3 golle turnuvadaki gol sayısını 8’e yükselten Kylian Mbappe, Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlayan 23 yaşındaki oyuncunun turnuvadaki toplam gol sayısı 12 oldu.