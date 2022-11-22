Dünya Kupası'nda Danimarka, Tunus'a takıldı: Danimarka 0-0 Tunus

22 Kasım 2022 Salı, 18:21

FIFA 2022 Dünya Kupası D Grubu ilk maç gününde Danimarka ile Tunus karşı karşıya geldi. Education City Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

İki takımın da tempolu başladığı mücadelede Tunus, 11. dakikada Drager'in şutuyla rakip kaleyi yokladı ancak savunma çarpan top kornere çıktı.

Topun hakimiyetini Danimarka'ya bırakan Tunus, tehlike yarattığı ani ataklarından ilkinde ofsaytta yakalanırken, ikincisindeki penaltı beklentisine hakem Meksikalı hakem Ramos karşılık vermedi.

Kanatlardan yüklenen Danimarka'nın pozisyon üretmekte zorlandığı maçın 43. dakikasında Tunus, mücadelenin o ana kadar en net pozisyonundan yararlanamadı. Kaleci Schmeichel ile karşı karşıya kalan Jebali'nin vuruşunda deneyimli file bekçisi topu kornere çelerek gole izin vermedi.

Kırmızı-beyazlı iki ekibin mücadelesinde ilk yarı eşitlik bozulmadan tamamlandı.

TEMPO, GOLÜ GETİRMEDİ

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Tunus, 51. dakikada ceza alanına hareketlenen Jebali'nin şut çekmek yerine 3 Danimarkalı futbolcunun arasından arkadaşını görmek isteyince skoru değiştiremedi.

Temponun yine yükselmeye başladığı dakikalarda ceza yayı içinden Eriksen'in sert şutunda kaleci Dahmen topu son anda kornere çeldi. 69. dakikada kullanılan kornerden gelen topa arka direkte iyi yükselen Christensen kafayla vurdu. Eski Trabzonsporlu Cornelius'un az farkla dokunamadığı top direkten döndü.

NELSSON VE LARSEN OYNAMADI

Fenerbahçe'nin eski stoperi Simon Kjaer, maça ilk 11'de başladı ve 65. dakikada yerini Mathias Jensen'e bıraktı. Trabzonspor'un eski forveti Cornelius ise 65. dakikada Kasper Dolberg'in yerine oyuna dahil oldu.

Danimarka'nın kadrosunda yer alan Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen, bu mücadelede forma şansı bulamadı.

Bu sonucun ardından Danimarka ve Tunus, kupaya 1'er puanla başladı. Danimarka bir sonraki maçında Fransa ile karşılaşacak. Tunus ise Avustralya karşısında 3 puan arayacak.

Stat: Education City

Hakemler: Cesar Ramos, Alberto Morin, Miguel Hernandez (Meksika)

Danimarka: Schmeichel, Kristensen, Christensen, Andersen, Kjaer (Dk. 65 Jensen), Maehle, Delaney (Dk. 45 Damsgaard), Eriksen, Hojbjerg, Olsen (Dk. 65 Lindstrom), Dolberg (Dk. 65 Cornelius)

Tunus: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Drager (Dk. 88 Kechrida), Skhiri, Laidouni (Dk. 88 Sassi), Abdi, Ben Slimene (Dk. 67 Sliti), Msakni (Dk. 80 Mejbri), Jebali (Dk. 80 Khenissi)

Sarı kartlar: Dk. 24 Kristensen, Dk. 78 Jensen (Danimarka), Dk. 86 Khenissi (Tunus)