Türkiye'den sadece o gidiyor! Zeynep Bastık, Katar Dünya Kupası'nda sahne alacak
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası töreninde Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak. Bastık, BTS, Nicki Minaj ve Shakira gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşacak. Bastık bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası’nda dünya yıldızlarıyla sahne alacak isimler arasında Türkiye’den tek isim Zeynep Bastık oldu. Bastık, 24 Kasım'da performans sergileyecek.
TÜRKİYE'DEN SADECE O GİDİYOR
Zeynep Bastık, törende Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Ünlü şarkıcı Bastık, bu haberi sosyal medya hesabından "Heyecanlı ve gururluyum" notuyla paylaştı.
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