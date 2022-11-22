Türkiye'den sadece o gidiyor! Zeynep Bastık, Katar Dünya Kupası'nda sahne alacak

22 Kasım 2022 Salı, 15:44

Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası’nda dünya yıldızlarıyla sahne alacak isimler arasında Türkiye’den tek isim Zeynep Bastık oldu. Bastık, 24 Kasım'da performans sergileyecek.

TÜRKİYE'DEN SADECE O GİDİYOR

Zeynep Bastık, törende Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı Bastık, bu haberi sosyal medya hesabından "Heyecanlı ve gururluyum" notuyla paylaştı.