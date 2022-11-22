Dünya Kupası canlı yayınında soyguna uğradı

22 Kasım 2022 Salı, 15:07

2022 Dünya Kupası esnasında dünyanın ilgisini toplamakta olan Katar, daha önce Danimarka'lı bir haber ekibini kameralarını kırmakla tehdit etmişti, şimdi ise Arjantinli bir televizyon muhabirinin canlı yayında soyguna uğramasıyla gündem oldu.

Doha'nın Corniche bölgesinden yayın yapmakta olan Arjantinli televizyon muhabiri Dominique Metzger, canlı yayın esnasında kalabalıktan birisi tarafından soyguna uğradı.

"SOYGUN ESNASINDA DANS EDİYORDUM"

MailOnline'ın haberine göre, Todo Noticias kanalına konuşan Metzger, "Küçük çantam yanımdaydı ve içinde ihtiyaç cüzdanım, otel odamızın anahtarları ve birkaç peçete vardı" dedi ve soygun anlarını, "Kalabalıkla birlikte dans ediyordum ve o anda birinin çantanın fermuarını açıp cüzdanımı aldığına inanıyorum" sözleriyle anlattı.

Sunucu, cüzdanını çalanın bir yankesici olduğunu düşünüp düşünmediğini sordu.



Metzger cevap olarak, "O anda fark etmedim, canlı yayındaydım, etrafımda müzik ve kalabalık vardı ben de benimle konuşanlara odaklanmıştım. Bu yüzden dikkatimi veremedim. Yayınımı bitirdikten sonra su almak için cüzdanıma uzandım ve cüzdanımın çantamda olmadığını fark ettim" ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERDEN ŞAŞIRTICI CEVAP

Metzger, kayıp cüzdanını bildirmeye gittiğinde, kadın olduğu gerekçesiyle başlangıçta görmezden gelindiğini söyledi. Katar yetkililerinin, cüzdanın eninde sonunda 'ortaya çıkacağı'nı söyleyip kendisini başlarından savdıklarını söyledi.



Metzger, "Karakola gider gitmez beni sadece kadınların olduğu başka bir yere götürdüler. Neden orada olduğumu sorunca, kadın olduğum için bana bir kadın polisin yardım etmesi gerektiğini söylediler" dedi.



Kadın polisler tarafından sorgulanan muhabir o anları, "Beyanatımın alındığı an şok ediciydi. Bana 'Adaletin bu konuda ne yapmasını istiyorsun? Cüzdanı bulacağız. Her yerde kameralarımız var, yüksek teknolojili kameralar ve yüz tanıma teknolojisi ile hırsızı bulacağız. Bulunduğunda adalet sisteminin hırsıza ne yapmasını istiyorsunuz?' diye sordular" ifadeleriyle anlattı.



Bu soru karşısında kafası karışan Metzger, polis memurlarına neden bahsettiklerini sorduğunu söyledi. Polis memurları Metzger'e "Beş yıl hapis cezasına çarptırmamızı ya da sınır dışı edilmesini ister misiniz?" diye sordu. Metzger, "Onlara sadece cüzdanımı geri istediğimi, adalet sistemi adına karar vermeyeceğimi söyledim" dedi.

KATAR'IN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Katar, suçla mücadele etmek amacıyla yeni inşa edilen stadyumların etrafına binlerce kamera ve her stadyumun içine de yüz tanıma teknolojisiyle desteklenen 15 bin yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirdi ve Doha Körfezi boyunca 6.44 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi Corniche'yi kameralarla donattı.



Yüksek teknolojili bir kontrol merkezinden yönetilen turnuvada sekiz stadyum, istedikleri zaman herhangi bir taraftarı yakından görüntüleyebilen personeller tarafından eş zamanlı izleniyor.