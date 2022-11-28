Dünya Kupası'nda sakatlanarak oyundan çıkmıştı: Ekvador'da Enner Valencia'dan özel istek
Ekvador Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, 2022 Katar Dünya Kupası'nda oynayacakları Senegal karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Alfaro, Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın sakatlığına ilişkin "Maalesef Valencia'nın dizinde bir incinme var ama onun kocaman bir kalbi var ve milli takım için her maçta oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.
Dünya Kupası'nın A Grubu son maçında Senegal ile karşılaşacak Ekvador'da teknik direktör Gustavo Alfaro açıklamalarda bulundu.
Alfaro, sakatlığı bulunan Enner Valencia için gelen soruya, "Maalesef Valencia'nın dizinde bir incinme var ama onun kocaman bir kalbi var ve milli takım için her maçta oynamak istiyor. Senegal maçında da forma giymek istiyor" dedi.
"VALENCIA'NIN LİDERLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"
"Valencia'nın liderliği her zaman ihtiyacımız olan bir şey" diyen Gustavo Alfaro, "Valencia, olağanüstü bir futbolcu. Milli takım için her zaman davet edeceğim bir isim. Onu Senegal karşılaşmasına hazırlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Valencia'nın Senegal maçında forma giyme konusunda istekli olduğunu yineleyen Arjantinli teknik direktör, "Maçın başından itibaren oynayamasa da belirli bir süre için hazır olacağını umuyorum" diye konuştu.
Ekvador, grupta final niteliği taşıyan maçta Senegal ile 29 Kasım Salı günü saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.
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