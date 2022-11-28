Brezilya Dünya Kupası'nda turu garantiledi: Brezilya 1-0 İsviçre
Brezilya, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda karşılaştığı İsviçre'yi 1-0 mağlup etti.
2022 Katar Dünya Kupası G Grubu karşılaşmasında Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Stadyum 974'te oynanan karşılaşmayı Brezilya 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşma uzun süre 0-0 devam ederken, Brezilya'ya galibiyeti getiren golü 83. dakikada Casemiro attı.
BREZİLYA TURU GARANTİLEDİ
Brezilya'nın Vinicius Junior ile bulduğu bir gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
İsviçre'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Galatasaraylı Haris Seferovic, 75. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Brezilya, grupta 6 puana yükseldi ve ikinci tura çıkmayı garantiledi. İsviçre 3 puanda kaldı.
Brezilya, grubun son haftasında Kamerun ile karşılaşacak. İsviçre ise Sırbistan ile kozlarını paylaşacak.
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