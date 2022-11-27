Dünya Kupası'nda soruşturma başlatılmıştı: Sırbistan'dan FIFA'ya sert tepki
FIFA, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Sırbistan'a disiplin soruşturması başlatmıştı. Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, karara tepki göstererek FIFA'yı eleştirdi.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA), Sırbistan Futbol Federasyonu'na (FSS) disiplin soruşturması başlatmasının "ikiyüzlülük" olduğunu söyledi.
Dacic, FIFA'nın, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile karşılaşan Sırbistan takımının soyunma odasında, "Teslim olmak yok" yazılı "Kosova haritasına resmedilmiş Sırbistan bayrağı" nedeniyle, FSS hakkında disiplin soruşturması başlatmasını sert dille eleştirdi.
FIFA'nın FSS hakkındaki disiplin soruşturması kararını "ikiyüzlü" bulduğunu ifade eden Dacic, "Ukrayna'nın 'Kırım Ukrayna'dır' dediğini düşünün. Böyle bir durumda kimse Ukrayna'ya ceza verir miydi?" ifadesini kullandı.
FIFA'DAN, SIRBİSTAN'A DİSİPLİN SORUŞTURMASI
Kosova Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamada, konuyla ilgili şikayette bulunduklarını ve FIFA'nın olayla ilgili FSS'ye "disiplin soruşturması" başlattığını duyurmuştu.
Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Ceku, eylemi, "Dünya Kupası'nı nefret dolu, yabancı düşmanı ve soykırım mesajları yaymak için kullanıyorlar" şeklinde değerlendirmişti.
Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.
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