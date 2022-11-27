Dünya Kupası'nda bir ilk: Alt liglerde oynayıp Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu
2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan Tunus - Avustralya maçında bir ilke imza atıldı.
2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Tunus ile Avustralya, Al Janoub Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Avustralya, 23. dakikada Mitchell Duke'un attığı golle Tunus karşısında 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda bir ilki de beraberinde getirdi.
Opta'nın verdiği bilgiye göre Mitchell Duke, 2022 Dünya Kupası’nda gol atan ilk alt lig futbolcusu oldu.
Duke, Japonya 2. Ligi'nde Fagiano Okayama forması giyiyor.
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