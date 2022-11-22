Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan zafer sarhoşu: Ülkede resmi tatil ilan edildi
Suudi Arabistan, 2022 Katar Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 mağlup etti. Sürpriz galibiyetin etkisi ile ülkede çarşamba günü resmi tatil ilan edildi.
2022 Dünya Kupası C Grubu ilk karşılaşmasında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1'lik Suudi Arabistan galibiyeti ile tamamlandı.
Geri dönüş ile gelen galibiyet sonrası büyük bir sevinç yaşayan taraftarlara bir iyi haber de ülkelerinden geldi. Suudi Arabistan, Arjantin galibiyeti nedeniyle çarşamba günü ülkede resmî tatil ilan edildiğini açıkladı.
Açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Çarşamba gününün, devletin ve özel sektörün tüm sektörlerindeki tüm çalışanlar ile tüm eğitim kademelerindeki kız ve erkek öğrencilere tatil olması yönünde talimat verilmiştir."
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